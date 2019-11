Parteitag in Leipzig : CDU will Pflicht-Sprachtests für Kinder – und ein Kopftuchverbot als letztes Mittel

Leipzig Die CDU ist für ein gesetzliches Kopftuchverbot in Kindergärten und Grundschulen – als letzte Maßnahme. Außerdem sprach sich die Partei für verpflichtende Sprachtests und Deutsch-Förderprogramme im Vorschulalter aus.

Nach dem am Samstag auf dem Bundesparteitag in Leipzig verabschiedeten Antrag sollen Sprachstand-Tests und Sprachförderung die Teilhabe- und Aufstiegschancen verbessern.

Dazu fordert die CDU die Länder auf, verbindliche Qualitätsstandards für alle Bereiche der frühen Bildung einzuführen. Nach der Vorstellung der Christdemokraten soll in den Einrichtungen von Anfang an "verbindliche und fortlaufende, informelle und standardisierte Diagnoseverfahren zum Spracherwerb" stattfinden, "die die Sprachentwicklung der Kinder systematisch erheben und Fördern". Spätestens ab einem Alter von vier Jahren sollen "Sprachstand-Tests mit qualitativ wirksamen Sprachförderangeboten für alle Kinder" hinzukommen.

Bei Bedarf müsse es eine verpflichtende Förderung in Kitas geben. In diesem Zusammenhang gelte es, für jedes Kind einen individuellen Plan zu erstellen, der Förderziele, Dauer und Umfang der konkreten Maßnahmen neben der durchgängigen, integrierten Sprachförderung umfasst.

Befürwortet wird ein gesetzliches Kopftuchverbot in Kindergarten und Grundschule. Dies solle allerdings nur als "letzte Maßnahme" gelten, heißt es in einem am Samstag auf dem Bundesparteitag in Leipzig verabschiedeten Antrag. Die CDU will "vor allen Dingen auf die Überzeugung der Eltern" setzen.