Energieversorgung : CDU will so schnell wie möglich 100 Prozent erneuerbare Energien

CDU will so schnell wie möglich 100 Prozent erneuerbare Energien

Berlin Nachhaltiger, regenerativer und vor allem erneuerbar - so soll die Zukunft der deutschen Energieversorgung aussehen. Wie das erreicht werden soll, fasst die CDU in einem 15-Punkte-Plan zusammen.

Mit einem 15-Punkte-Plan will die CDU einen „Turbo“ für Erneuerbare Energien zünden. Das am Montag nach dpa-Informationen vom Parteipräsidium in Berlin beratene Konzept zielt darauf ab, dass Deutschland „so schnell wie möglich“ seinen Strombedarf zu 100 Prozent aus Erneuerbaren Energien deckt. Wirtschaft und Privathaushalte bräuchten künftig deutlich mehr Strom als heute, heißt es in dem Papier. „Dieser Strom muss nachhaltig, regenerativ und aus Erneuerbaren sein - und dieser Strom soll für Verbraucher und Unternehmen günstiger werden als der Strom heute.“