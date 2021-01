CDU-Parteitag : Dämpfer für einen Hoffnungsträger

Berlin Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat in der Corona-Pandemie in Umfragen stetig zugelegt, gilt als Hoffnungsträger der Partei. Doch die CDU erteilt ihm einen Dämpfer.

Die letzten Wochen liefen nicht gut für den Gesundheitsminister. Die schleppend anlaufende Impfkampagne wurde trotz aller kommunikativen Gegenmaßnahmen mit ihm in Verbindung gebracht. Eine erzürnte Kanzlerin Angela Merkel, die ihm die alleinige Zuständigkeit für die Impfungen entzog, tat ein übriges. Auch Gerüchte über angebliche Sondierungen für eine Überraschungskanzlerkandidatur kamen in der Partei nicht gut an.