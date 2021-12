Wer ist der künftige CDU-Chef Friedrich Merz? : Wettstreit - den kann er auf alle Fälle

Hat gut lächeln - Friedrich Merz hat die CDU-Mitgliederbefragung klar gewonnen. Er soll Parteichef werden. Foto: dpa/Michael Kappeler

Analyse Berlin Ist er noch der Polarisierer von früher? Oder nicht? Friedrich Merz hat versucht, im Kampf um den Vorsitz der Union auch andere Akzente zu setzen. So tickt der künftige CDU-Chef.

Eine neue Zeit, ein neuer Merz? Ist dem so? Kürzlich meinte einer aus der noch amtierenden Parteiführung: „Wenn Merz Vorsitzender wird, kann er nicht mehr so reden wie bisher.“ Dann müsse der 66-jährige versuchen, möglichst viele Strömungen in der Partei einzubinden. Nun sind die Würfel gefallen, der Sauerländer hat die Mitgliederbefragung gewonnen. Er wird aller Voraussicht nach neuer CDU-Chef und Nachfolger von Armin Laschet. Vor der Presse machte er schon einmal deutlich, dass er verstanden hat, was andere in der CDU von ihm im jetzt erwarten.

Wer ist Friedrich Merz? Die Mitgliedschaft in der CDU wurde ihm quasi „in die Wiege gelegt“. Bereits sein Vater war Parteimitglied. Er entstammt also einem konservativen und katholisch geprägten Haushalt. Sein Großvater Josef Paul Sauvigny war bis 1937 der Bürgermeister von Brilon. Friedrich Merz hat mit Ehefrau Charlotte Merz drei Kinder. Seit 1981 sind beide verheiratet. So weit, so gut.

Doch Merz ist politisch gesehen auch ein Polarisierer. Das ist zumindest der Ruf, der dem Mann aus Brilon vorauseilt. Nach außen ist diese Eigenschaft wohl notwendig, weil die CDU nach 16 Jahren in der Opposition gelandet ist. Nach innen aber wohl kein gutes Mittel, um die Partei nach der Niederlage bei der Bundestagswahl wieder selbstbewusst und stark zu machen. Deswegen kommt der Polarisierer auch nicht mehr ganz so oft zum Vorschein. Wörter wie „modern“ oder „teamfähig“ hört man neuerdings oft Merz. Nun muss er sie als neuer Vorsitzender auch mit Leben erfüllen. Kann er das? Es gibt Zweifler in der CDU.

Nicht zuletzt auch deshalb, weil es bei seiner zweiten Kandidatur im vergangenen Jahr den Anschein hatte, als ob Merz eine Grenze überschritten hätte. Damals wurde der CDU-Parteitag erneut wegen Corona verschoben, und der Sauerländer zückte die Bazooka: Das „Parteiestablishment“ wolle ihn als Kandidaten auf den Vorsitz verhindern, ätzte er. Gänzlich Unrecht hatte er nicht, denn in der CDU-Führung hatte er bis dato kaum Freunde gehabt. Auch heute noch nicht. Doch die Verschiebung war Corona geschuldet, keine Intrige. Aber so ist Merz: Er attackiert, wenn er es für nötig hält. Und er mobilisiert. Vor allem bei den Mitgliedern ist er deshalb angesehen. Seine Fans lieben ihn für zündende Reden. Oft hat er allerdings durch missverständliche Äußerungen den Unmut auf sich gezogen. Merz‘ Gegner sagen daher, er sei ein Mann von gestern ohne Gespür für soziale Belange, für Frauen, für Minderheiten. Genau dieses Bild versuchte er aber, in den letzten Wochen des internen CDU-Wahlkampfes um den Parteivorsitz abzuschütteln.

Merz war Unions-Fraktionschef, Wirtschaftsexperte, Erfinder der Steuerreform auf dem Bierdeckel, bis Angela Merkel ihn auf ihrem Weg nach oben ins Aus drängte. Beide haben sich nie ausgesprochen. 2009 zog er sich daher aus der Politik zurück: „Ich möchte ganz einfach nach 20 Jahren hauptamtlicher politischer Tätigkeit wieder zurück in meinen Beruf“, sagte er damals. Der gelernte Rechtsanwalt war seinerzeit schon als Abgeordneter zahlreichen Nebentätigkeiten nachgegangen, verdiente dann sein Geld als Wirtschaftsanwalt und Unternehmensberater. Und das nicht schlecht: Es heißt, Merz sei Millionär – mit eigenem Flugzeug.

Als Merkel 2018 ihren Rückzug als Vorsitzende ankündigte, kam er wie Kai aus der Kiste zurück auf die politische Bühne. Gegen Annegret Kramp-Karrenbauer verlor Merz zunächst auf dem Parteitag in Hamburg knapp, dann folgte die nächste Niederlage gegen Laschet. Wieder nur knapp. Beim dritten Anlauf hat er nun gewonnen. Jetzt also soll er Chef einer Partei werden, die sich gegen die Ampel profilieren muss. „Wir wünschen ihm und der CDU eine gute Hand bei der angestrebten Erneuerung“, so am Freitag die Grünen-Chefs Annalena Baerbock und Robert Habeck. Man freue sich „auf einen fairen und konstruktiven Wettstreit“. Wettstreit – den kann Merz auf alle Fälle.

(has)