Kommentar zum CDU-Parteitag am Freitag: Kulturkampf um politischen Stil

Berlin Mit dem Votum von Wolfgang Schäuble für Friedrich Merz als neuen CDU-Chef haben sich die Fronten in der Partei verhärtet. Beim Parteitag in Hamburg geht es jetzt um alles.

Der parteiinterne Wettkampf um den CDU-Vorsitz spitzt sich in der Schlussphase zu einer erbitterten Auseinandersetzung zu. Auf den letzten Metern droht auch, was die Partei bislang vermeiden konnte: Streit und Spaltung. Wolfgang Schäuble hat diesen Trend befeuert, indem er seine ganze Autorität in die Waagschale geworfen und sich voller nationalem Pathos für Friedrich Merz ausgesprochen hat - aus dem Amt des Bundestagspräsidenten heraus, der in nationaler Hinsicht eigentlich zu Neutralität verpflichtet ist. Das macht Eindruck auf die Delegierten. Schäubles Einmischung verdeutlicht, dass es um mehr geht als um den CDU-Vorsitz neben Kanzlerin Angela Merkel. Der oder die neue Vorsitzende hat große Chancen ins Kanzleramt einzuziehen. Am Freitag in Hamburg wird also auch über das Schicksal der Nation entschieden. Polarisierer oder Versöhnerin? Flügelstürmer oder Frau der Mitte? An der Basis gefeierter Politik-Rückkehrer oder machterprobte Strategin?