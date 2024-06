Ansage an Friedrich Merz CDU und Wagenknecht – „Wir Thüringer entscheiden selbst“

Am vergangenen Montagabend hatte sich Merz in der ARD klar von der Wagenknecht-Partei distanziert. „Wir arbeiten mit solchen rechtsextremen und linksextremen Parteien nicht zusammen“, antwortete er auf die Frage nach einer möglichen Kooperation auf Landesebene, um eine Mehrheit gegen die AfD zu bilden. Im Osten kam das gar nicht gut an, weder bei Voigt, noch bei den Wahlkämpfern in Sachsen und Brandenburg. Auch sie haben im Herbst Landtagswahlen vor der Brust. Für Thüringen gelte, so Voigt, dass man stärkste Kraft werden wolle. Daher schaue man als erstes darauf, welche Themen die Menschen bewegten. „Dann führen wir Gespräche darüber, mit wem wir die Probleme gemeinsam lösen können.“ Zweimal „Wir“ - Berlin und Merz bleiben also in Koalitionsfragen außen vor.