Mitgliedszahlen der Parteien : CDU und SPD verlieren Mitglieder – Starker Zuwachs für Grüne

Berlin Mitgliederentscheide, Koalitionsstreit, Fridays for Future: Die Parteien im Bundestag standen 2019 vor großen Themen. Einige haben viele neue Mitglieder hinzugewonnen – andere deutlich verloren.

Die Grünen haben in nur zwei Jahren 30.000 Parteimitglieder hinzugewonnen – fast so viele, wie die Alternative für Deutschland (AfD) insgesamt hat. Seitdem Annalena Baerbock und Robert Habeck Anfang 2018 an die Grünen-Spitze gerückt sind, erhöhte sich die Mitgliederzahl von rund 65.000 auf aktuell rund 95.000.