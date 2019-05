Große Koalition : CDU und SPD räumen Fehler ein

Berlin Beide Koalitionspartner wollen aber keine personelle Konsequenzen ziehen. Der Zusammenhalt der Regierung ist ungewiss.

ist Parlamentskorrespondent in Berlin.

Union und SPD haben nach ihren dramatischen Schlappen bei der Europawahl schwere Fehler im Umgang mit der Jugend und dem Klimawandel eingestanden – personelle Konsequenzen kündigten sie jedoch nicht an. Ob die große Koalition die historisch schlechten Ergebnisse von 28,9 Prozent für die Union und 15,8 Prozent für die SPD sowie die nun einsetzenden Profilierungsbemühungen vor den Landtagswahlen in Ostdeutschland verkraften wird, erscheint offen.

Die Koalitionspartner begannen bereits am Montag damit, sich voneinander abzugrenzen, etwa beim geplanten Klimaschutzgesetz. In Bremen ist nach der Landtagswahl noch unklar, ob der Wahlsieger Carsten Meyer-Heder (CDU) einen Machtwechsel zu einem Jamaika-Bündnis einleiten kann oder ob es zur ersten rot-grün-roten Regierung im Westen kommt. Die entscheidende Rolle spielen hier die Grünen. Für CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer ist es ein Zeichen von „Arroganz der Macht“, dass die SPD an der Weser eine große Koalition ausgeschlossen hat.