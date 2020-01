Regierungsbildung : Mohring und Ramelow bereit zu Gesprächen in Thüringen

Berlin Vermittler könnte Altbundespräsident Gauck sein. Das Konrad-Adenauer-Haus macht aber Druck auf die Landes-CDU. Es dürfe keine Kooperation geben.

Es sind spektakuläre Gedankenspiele der CDU in Thüringen. Der frühere CDU-Ministerpräsident Dieter Althaus schlägt den Christdemokraten von Landes- und Fraktionschef Mike Mohring eine „Projektregierung“ unter dem Linken-Politiker Bodo Ramelow vor. Vermittler zwischen CDU und Linken könne Altbundespräsident Joachim Gauck sein. Ausgerechnet Gauck, der als Staatsoberhaupt 2014 vor Ramelows erster Wahl zum Ministerpräsidenten Zweifel daran geäußert hatte, ob die Linkspartei dieses Amt in Deutschland bekleiden sollte. Bei einem Interview in einer Berliner Kirche hatte Gauck die Frage gestellt, wie weit die Linke von den Vorstellungen entfernt sei, die die SED einst bei der Unterdrückung der Menschen hatte. Ramelow zeigte sich damals als „bekennender Christ irritiert, dass der studierte Pastor und evangelische Seelsorger vor einem Altar und brennenden Kerzen offensichtlich mich als Mitchristen ignoriert und negiert“.

Und nun Althaus. Die Linke hatte die Landtagswahl Ende Oktober gewonnen, ihre Koalition mit SPD und Grünen verlor jedoch die Mehrheit, und die CDU kann mangels Partnern kein Bündnis schmieden. Mit der FDP reicht es nicht, und die Bundes-CDU hat per Parteitagsbeschluss jegliche Kooperation mit der Linken und der AfD ausgeschlossen. Bisher ist keine Regierung zustande gekommen. Althaus sagte der „Thüringer Allgemeinen“: „Für mich heißt die Aufgabe, in konstruktiven Gesprächen Projekte für Thüringen kurzfristig zwischen Linker und Union zu definieren.“ Es wäre „sehr förderlich“, wenn Gauck Ramelow und Mohring zu einem Gespräch einladen würde. Gauck äußerte sich auf Anfrage zunächst nicht dazu.

Mohring findet den Vorschlag von Althaus „diskussionswürdig“. Sofern Gauck zu einem Gespräch einlade, werde er in der CDU dafür werben, diese anzunehmen. Das könnte schwer werden. Auch am Mittwoch wieder betonte das Konrad-Adenauer-Haus: „An der Haltung der CDU zu einer Zusammenarbeit mit Linke und AfD hat sich nichts geändert. Sie ist ausgeschlossen. Es gilt der Parteitagsbeschluss.“ Andere Stimmen aus der Parteizentrale klangen verärgert. Reden könne Mohring ja mit Gauck und Ramelow. Er müsse sich aber dennoch „hart an den Parteitagsbeschluss halten“. Generalsekretär Raymond Walk versuchte es so: Auch ohne eine Koalition einzugehen, könnten Linke und CDU im Parlament eine Regierung für die wichtigen Projekte tragen. Ramelow ließ ausrichten: Er würde sich einem Gespräch mit Gauck sicher nicht verschließen.