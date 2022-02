CDU und CSU finden sich neu : Fragiles Verhältnis

Meinung Berlin 2021 war ein traumatisches Jahr für die Union. Nun soll es einen Neuanfang geben und alles besser werden zwischen CDU und CSU. Doch die Gräben sind nach wie vor tief.

Zu Beginn eines neuen Jahres sind die Vorsätze immer gut, das ist auch bei CDU und CSU nicht anders. Die gute Absicht in diesem Jahr: Wir werden ein richtig gutes Verhältnis miteinander entwickeln. Eine vertrauens- und respektvolle Beziehung pflegen, geprägt von Offenheit und einem guten Miteinander. Dieser Ansatz ist zugegebenermaßen nicht ganz neu bei den Schwesterparteien. Aber 2022 soll nun wirklich alles anders und garantiert ein Neuanfang sein - zumal ja nun mit Friedrich Merz auch die CDU sich neu aufstellt. Eine gute Voraussetzung also?

Bei der CSU-Landesgruppenklausur, die wegen Corona später im Jahr und nicht in Bayern stattfindet, gab es am Mittwoch sehr versöhnliche Töne von allen Seiten. Söder etwa machte deutlich, dass der Erfolg der Union in Deutschland auch für die CSU in Bayern sehr wichtig sei. Es gäbe keine Entkoppelung, sagte er vor dem Hintergrund der bayerischen Landtagswahl im kommenden Jahr. „Deswegen ist wichtig, dass die Union insgesamt geschlossen auftritt national.“ Hört, hört.