Parteiname jetzt schwarz statt rot CDU stellt in Berlin ihr neues Logo vor

Auch bei der Frage, wem die Bundesbürger zutrauen, mit den Problemen in Deutschland am besten fertig zu werden, legt die AfD an Wählerstimmen zu und kommt nun auf 9 Prozent (7% in der Vorwoche). Unverändert 13 Prozent trauen der Union und 9 Prozent der SPD politische Kompetenz zu. 9 Prozent trauen den Grünen (8% in der Vorwoche) und 2 Prozent der FDP (3% in der Vorwoche) die Lösung der Probleme in Deutschland zu. 57 Prozent trauen keiner der Parteien politische Kompetenz zu.