Landtagswahl Rheinland-Pfalz : CDU-Spitzenkandidat Christian Baldauf im Porträt

Am 14. März 2021 finden die Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz statt. Gegen die amtierende Ministerpräsidentin Malu Dreyer tritt Christian Baldauf an. Christian Baldauf ist der Spitzenkandidat der CDU Rheinland-Pfalz. Hier erfahren Sie alles über die politische Laufbahn des CDU-Politikers.

Mit dem Slogan "Wir machen das" und regionalen Themenschwerpunkten will die CDU Rheinland-Pfalz mit ihrem Spitzenkandidaten Christian Baldauf die Landtagswahl am 14. März 2021 gewinnen. Aber wer ist der Mann, der es mit der Ministerpräsidentin aufnehmen möchte?

Biografie zu Christian Baldauf

Christian Baldauf wurde am 9. August 1967 in Frankenthal geboren. Nach seinem Abitur am Albert-Einstein-Gymnasium im Jahre 1986 leistete er seinen Wehrdienst ab. Nach seinem Wehrdienst studierte der CDU-Politiker Rechts- und Verwaltungswissenschaften in Heidelberg und in Mannheim. Sein 1. Juristisches Staatsexamen legte er im Jahre 1991 ab. Drei Jahre später legte er auch sein 2. Juristisches Staatsexamen ab.

Von 1993 bis 1994 arbeitete Christian Baldauf als wissenschaftlicher Mitarbeiter der Bundestagsabgeordneten Maria Böhmer. Ein Jahr später trat er als Fachanwalt in die Anwaltskanzlei Menzel und Kroll in Frankenthal ein. 1999 wurde der CDU-Politiker Partner in der Frankenthaler Kanzlei Walter, Baldauf, Theobald Rechtsanwälte.

Politische Karriere von Christian Baldauf

Seit 1983 ist Christian Baldauf Mitglied der CDU. Inspiriert wurde der damalige Schüler durch die von Helmut Kohl ausgerufenen politischen Wende. Von 1992 bis 1996 führte er als Vorsitzender die Junge Union im Kreisverband Frankenthal. Von 1999 bis 2007 war er Vorsitzender des CDU-Kreisverbandes Frankenthal.

2006 wurde Christian Baldauf zum Landesvorsitzenden der CDU gewählt. Zwei Jahre später wurde er durch eine Wiederwahl in seinem Amt bestätigt. Seit 2010 ist Christian Baldauf stellvertretender Landesvorsitzender.

Im Juni 2019 wurde der CDU-Politiker durch den Landesvorstand zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz 2021 vorgeschlagen. Die Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz finden am 14. März statt. Wird sich Christian Baldauf bei der Wahl am 14. März gegen Malu Dreyer durchsetzen können?

Christian Baldauf ganz privat

An seinem 30. Geburtstag heiratete Christian Baldauf seine Frau Martina. Mit ihr hat der Politiker zwei Kinder: Sohn Lukas und Tochter Marlene. Die Familie lebt nach wie vor in Frankenthal.