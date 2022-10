Probleme mit Grundkompetenzen : CDU-Spitze will verbindliche Sprachstand-Tests für Kinder

Berlin Grundschulkinder haben zunehmend Probleme mit Grundkompetenzen wie dem Lesen oder Schreiben. Aber auch mit Fächern wie Deutsch und Mathe. Die CDU will dem mit Sprachstand-Tests begegnen

Die CDU-Spitze fordert angesichts zunehmender Mathe- und Deutschprobleme bei Grundschulkindern verbindliche Sprachstand-Tests ab einem Alter von drei Jahren. „Der Erwerb der deutschen Sprache muss so früh wie möglich gefördert werden, insbesondere durch verbindliche, fortlaufende und standardisierte Diagnoseverfahren“, heißt es in einem der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Positionspapier, das das CDU-Präsidium am Mittwoch verabschiedet hatte.

Damit jedes Kind seine Chancen nutzen könne, setze sich die CDU dafür ein, die Schulen vor allem in sozial schwierigen Lagen weiter zu stärken, heißt es in dem Papier weiter. Der Grundstein für Aufstieg durch Bildung werde schon im frühen Kindesalter gelegt. „Daher müssen die Einrichtungen der frühen Bildung zu qualitativ hochwertigen Bildungsorten weiterentwickelt werden und so einen zentralen Beitrag leisten, um Herkunft und Bildungserfolg zu entkoppeln“, schreibt die CDU-Spitze weiter.

Zuletzt hatte eine regelmäßig durchgeführte Studie (IQB-Bildungstrend) gezeigt, dass Grundschulkinder zunehmend Probleme in den Fächern Mathematik und Deutsch haben und im Zehn-Jahres-Vergleich deutlich zurückgefallen sind.

Die stellvertretende CDU-Vorsitzende Karin Prien hatte dem Parteipräsidium einen vertieften Einblick in den Bericht gegeben. So habe der Anteil der leistungsstarken Schülerinnen und Schüler, die den Regelstandard erreichen oder übertreffen, in Deutsch und Mathematik gegenüber den Ergebnissen aus den Jahren 2011 und 2016 abgenommen. Zugleich habe der Anteil jener zugenommen, die den Mindeststandard nicht erreichen und nicht über Basiskompetenzen beim Lesen, Schreiben und Rechnen verfügen. Prien ist auch derzeitige Präsidentin der Kultusministerkonferenz.

CDU-Generalsekretär Mario Czaja sagte der dpa: „Wenn wir Chancengerechtigkeit erst nehmen, braucht es jetzt einen gemeinsamen Kraftakt, um die Sprach- und Mathematikkompetenzen unserer Kinder zu verbessern.“ Der Erwerb der deutschen Sprache sei dabei der Schlüssel. Dort, wo ein besonderer Bedarf festgestellt werde, müsse eine verpflichtende Sprachförderung in einer Kindertagesstätte oder Vorschule erteilt werden. „Das wäre über eine verpflichtendes letztes Kita-Jahr am besten zu erreichen“, ergänzte Czaja.

