Stühlerücken in Berlin : CDU schielt auf Innenministerium

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) bei einer Pressekonferenz. Aber wie lange kann er sich noch im Amt halten? Foto: REUTERS/MATTHIAS RIETSCHEL

Berlin Nachdem Horst Seehofer seinen Rückzug als CSU-Parteichef angekündigt hat, wird über eine Umbildung des Bundeskabinetts spekuliert. Doch Seehofer will vorerst Minister bleiben.

CSU-Chef Horst Seehofer hat bestätigt, dass er den Parteivorsitz in Kürze niederlegen will. Zugleich lehnte er aber einen Rücktritt als Bundesinnenminister ab. „Das Amt des Bundesinnenministers ist von dieser Entscheidung in keiner Weise berührt“, sagte Seehofer bei der Eröffnung eines neuen Fahndungszentrums in Bautzen. Am Vorabend hatten die Bezirksvorsitzenden der CSU Seehofer laut Teilnehmerangaben noch so verstanden, dass er Anfang Januar bei einem Sonderparteitag den Parteivorsitz und einige Monate danach auch das Ministeramt räumen werde.

Die SPD forderte Seehofer auf, auch sein Ministeramt niederzulegen. „Es ist nicht souverän, Zeit zu schinden und noch einige Monate im Amt zu bleiben“, sagte Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann unserer Redaktion. „Horst Seehofer sollte jetzt Haltung zeigen und Verantwortung für seine schweren politischen Fehler übernehmen“, erklärte der SPD-Politiker. Mit Seehofer im Amt könne ein Neustart der Koalition nicht gelingen, unterstrich Oppermann.

Die FDP forderte nach dem Rückzug Seehofers auch einen Neuzuschnitt seines Ressorts. „Das Bundesinnenministerium ist keine Show-Veranstaltung der CSU“, meinte FDP-Innenexperte Konstantin Kuhle. Nach Seehofer könnte sich das Haus auf seine Kernaufgaben konzentrieren, wenn die Bereiche Bauen und Heimat wieder ausgegliedert würden. Grünen-Innenpolitiker Konstantin von Notz betonte, die Kernaufgaben des Innenministeriums seien „Herausforderung genug“. Linken-Politikerin Ulla Jelpke sagte, der Bereich Bauen sei angesichts des Engpasses auf dem Wohnungsmarkt „zu wichtig, um ihn weiter als Anhängsel des Innenministeriums zu behandeln“.



Nach Informationen unserer Redaktion aus Parteikreisen haben unterdessen sowohl in der CDU als auch in der CSU Überlegungen begonnen, nach einem Ausscheiden Seehofers das Kabinett in größerem Umfang umzubilden und dabei das CSU-Ressort wieder in ein CDU-Ministerium zu verwandeln. Ähnlich war Bundeskanzlerin Angela Merkel 2011 vorgegangen, als CDU und CSU nach dem Rücktritt des CSU-Politikers Karl-Theodor zu Guttenberg die Besetzung von Verteidigungs- und Innenministerium tauschten.

Ein Rückzug von Seehofer könnte genutzt werden, um eine neue CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer oder einen neuen CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz in die Regierungsgeschäfte einzubinden, hieß es. Der CDU-Innenexperte Armin Schuster warnte jedoch vor voreiligen Gedankenspielen. „Ich rate sehr dazu, die Wahlen zum Vorsitz in CDU und CSU abzuwarten“, sagte Schuster. Wenn es um den Neuzuschnitt von Ministerien gehe, müssten „die an den Tisch, die die Zukunft bei CDU und CSU steuern werden“.

Info CDU stellt Innenminister länger als alle anderen Der erste Bundesinnenminister war 1949 Gustav Heinemann. Der spätere SPD-Politiker gehörte damals noch der CDU an. Die CDU stellte den Minister 36 Jahre lang (so mit Wolfgang Schäuble und Manfred Kanther), die CSU 13 Jahre (so Friedrich Zimmermann und Hans-Peter Friedrich). Die SPD kommt auf elf, die FDP auf neun Jahre.