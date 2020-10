Merz sieht Verschwörung gegen sich : „Absage des Parteitages ist letzter Teil der Aktion ‚Merz verhindern’“

Berlin Friedrich Merz hat mit scharfer Kritik und schweren Vorwürfen auf den Beschluss der Parteispitze reagiert, eine Entscheidung über den Parteivorsitz zu verschieben. Die vom Vorstand beschlossene Absage des Wahlparteitages sei „der letzte Teil der Aktion "Merz verhindern" in der CDU“.

„Und das läuft mit der vollen Breitseite des Establishments in Berlin“, sagte Merz der „Welt“ am Montag.

Der frühere Unionsfraktionschef fügte hinzu: „Ich habe ganz klare, eindeutige Hinweise darauf, dass Armin Laschet die Devise ausgegeben hat: Er brauche mehr Zeit, um seine Performance zu verbessern. Ich führe ja auch deutlich in allen Umfragen. Wenn es anders wäre, hätte es in diesem Jahr sicher noch eine Wahl gegeben.“

Neben Merz bewerben sich NRW-Ministerpräsident Laschet und der Außenexperte Norbert Röttgen um die Nachfolge von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer. Der Bundesvorstand beschloss am Montag in Berlin, dass der geplante Präsenzparteitag am 4. Dezember in Stuttgart mit 1001 Delegierten angesichts der stark steigenden Infektionszahlen nicht mehr zu halten sei.