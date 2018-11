CDU-Regionalkonferenz in Düsseldorf: Schmeicheleien, Applaus und Eigenlob

CDU-Regionalkonferenz in Düsseldorf

Düsseldorf Nordrhein-Westfalen hat eine entscheidende Bedeutung für die Wahl des oder der neuen CDU-Vorsitzenden. Wir haben beobachtet, wie sich die Kandidaten vor den 4000 CDU-Mitgliedern geschlagen haben. Eine Schnellanalyse der Kandidatenvorstellung.

Der Konkurrenzkampf um den CDU-Parteivorsitz ist härter geworden. So hart, dass NRW-Ministerpräsident Armin Laschet mahnt: „Am Ende des 7. Dezember wird es nicht drei Gewinner geben. Egal wer das gewinnt, wir brauchen auch die zwei anderen, um zu zeigen, wie breit wir als Volkspartei sind.“ Der Andrang der CDU-Mitglieder bei den Regionalkonferenzen ist größer geworden, die Dramaturgie aber bleibt auch bei der sechsten Runde in Düsseldorf die gleiche: CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer, der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz und Gesundheitsminister Jens Spahn losen untereinander aus, wer zuerst das Wort bekommt, dann darf jeder zehn Minuten reden, bevor die Basis-Mitglieder ihre Fragen stellen dürfen. Eine Schnellanalyse der Auftaktreden.

Merz betont Deutschlands Verantwortung in der Welt und positioniert die CDU als „die“ Europa-Partei. Er verweist auch darauf, dass Deutschland in der Mitte der Europäischen Union partnerfähig sein müsse - ein kleiner Hieb gegen Merkel, der ihre Gegner vorwerfen, Europa gespalten zu haben. Zugleich versichert Merz, dass er mit Merkel zusammenarbeiten könne. „Es gibt überhaupt keinen Grund über Neuwahlen zu spekulieren“, sagt er. Damit arbeitet er gegen einen Schwachpunkt seiner Kandidatur an - den Zweifel, dass Merkel mit ihm als Parteichef stabil regieren kann.