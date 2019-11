„Mein C gehört zu mir“ : CDU reagiert mit Humor auf C-Diebstahl von Greenpeace

Berlin/Leipzig Eigentlich wollten die Umweltaktivisten von Greenpeace mit dem Diebstahl des „C“ die CDU blank aussehen lassen auf dem Feld der Bewahrung der Schöpfung. Am Ende konnte die CDU mit einer humorvollen Reaktion die Aktion für sich ins Positive drehen.

Die Berliner Parteizentrale, die sich nach der hilflosen Reaktion auf das Video des Youtubers Rezo in ihrer Kommunikation über soziale Netzwerke neu aufgestellt hat, reagierte mit Humor. Unter anderem twitterte das Team der CDU-Parteizentrale: „Liebes C, den Seitensprung verzeihen wir Dir. In guten wie in schlechten Zeiten, müssen wir zusammenstehen. Auch wenn es mal schwierig ist, einen Kompromiss zu finden. @IchBinDasC“ Auch bekannte Lied-Titel und Song-Zeilen wurden in abgewandelter Form bemüht wie „Gib mir mein C zurück“ oder „Ein bisschen C muss sein“. Der Satiriker Jan Böhmermann kommentierte die offensive Kommunikation der C-Partei einigermaßen perplex: „Die CDU hat gegen Greenpeace gewonnen. What a time to be alive.“ (frei übersetzt: In was für einer Zeit leben wir).