Entscheidung bei der Union : Brinkhaus verzichtet zugunsten von Merz auf Fraktionsvorsitz

Berlin Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus verzichtet zugunsten des künftigen CDU-Chefs Friedrich Merz auf eine erneute Kandidatur für den Fraktionsvorsitz. Bei einer Kampfkandidatur hätte Brinkhaus wohl keine Chance gehabt.

Das kündigte Brinkhaus am Donnerstagabend in einem Brief an die Bundestagsabgeordneten von CDU und CSU an, der der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorlag. Brinkhaus schlägt vor, den neuen Fraktionsvorsitzenden bereits am 15. Februar zu wählen.