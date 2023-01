Ehemaliger Verfassungsschutz-Chef CDU prüft Parteiausschluss von Maaßen

Hintergrund sind Interview-Äußerungen von Maaßen in einem rechtspopulistischen Internetportal. „Nach grün-roter Rassenlehre sind Weiße eine minderwertige Rasse“, hatte er dort am Montag vergangener Woche unter anderem behauptet und die „verantwortlichen Politiker und Haltungsjournalisten“ für „Rassismus, der gegen die einheimischen Deutschen betrieben wird“ verantwortlich gemacht. An diesem Montag legte er in einem weiteren Interview in dem Portal noch einmal nach, wetterte gegen „Gesinnnungsjournalisten“ und gegen Migration und bezeichnete sich selbst als Opfer von Diskriminierung und Ausgrenzung.