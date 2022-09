CDU-Politikerin : CDU-PolitikerinDagmar Schipanski im Alter von 79 Jahren gestorben

Ilmenau Sie war Kandidatin für das Bundespräsidentenamt, die erste Frau in wichtigen Gremien der Wissenschaft und eine streitbare Persönlichkeit: Jetzt ist Dagmar Schipanski im Alter von 79 Jahren gestorben.

Trauer um die CDU-Politikerin Dagmar Schipanski: Sie sei im Alter von 79 Jahren am vergangenen Mittwoch im Kreis ihrer Familie nach kurzer, schwerer Krankheit in Ilmenau gestorben, teilte ihr Sohn Tankred Schipanski am Freitag auf Anfrage mit. Die promovierte Physikerin hatte 1999 für das Bundespräsidentenamt kandidiert, unterlag bei der Wahl aber dem SPD-Politiker Johannes Rau. Vertreter von Parteien, Fraktionen und Landtag würdigten die Thüringerin als streitbare Politikerin, die sich für die deutsche Einheit und ihre Heimat eingesetzt habe.