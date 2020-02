Nach Eklat in Thüringen : CDU-Politiker fordern Rauswurf der Werteunionisten

Ein Polizistin entfernt ein Schild ("Macht-Erhalt ist keine Haltung") eines Demonstranten am Zaun des Bundeskanzleramtes während sich im Kanzleramt der Koalitionsausschuss zur Regierungskrise in Thüringen berät. Foto: dpa/Gregor Fischer

Berlin Mehrere CDU-Politiker fordern als Konsequenz aus dem Zuspruch der Werteunion zur Wahl des Thüringer FDP-Ministerpräsidenten, den Zusammenschluss aus der Partei zu drängen.

Der Vizechef der Christlich Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA), Christian Bäumler, brachte einen Unvereinbarkeitsbeschluss der CDU gegenüber Mitgliedern der konservativen Splittergruppe ins Spiel. „Wer die Werte der CDU nicht teilt, hat in der CDU nichts zu suchen. Wir brauchen keine AfD-Hilfstruppe in unseren Reihen“, sagte Bäumler dem „Handelsblatt“ (Samstag).

Der Werteunion-Vorsitzende Alexander Mitsch sagte dazu: „Ein linker Ministerpräsident ist Herrn Bäumler also lieber als einer von der FDP. Es ist eine Schande, dass solche Positionen in der Partei Adenauers und Kohls heute unverhohlen vertreten werden.“

Der baden-württembergische CDU-Chef griff die FDP scharf an. "Im Gegensatz zur FDP tappen wir nicht in die Falle, die von der Höcke-AfD aufgestellt worden ist", sagte Strobl. "Ministerpräsident Kemmerich war nach seinen Stimmen viel mehr AfD als FDP", kritisierte Strobl. "Für die großen Liberalen - ich denke an Menschen wie Heuss, Genscher, wie Kinkel - ist das eine Beleidigung, wenn man ihn ,Kandidat der Mitte' nennt." Strobl aber auch die rechts stehende Werteunion in der CDU scharf. "Wer wirklich Werte hat, wer an Anstand, Aufrichtigkeit, Wahrhaftigkeit, auch an Demokratie und Freiheit glaubt, der erkennt das von ganz alleine. Und wenn die Werteunion das anders sieht, sagt das alles über ihre angeblichen Werte aus", sagte Strobl.