„Die ländlichen Räume dürfen nicht ausbluten“ CDU legt 10-Punkte-Papier zur Stärkung der Landwirtschaft vor

Die CDU will außerdem eine landwirtschaftliche „Marketingagentur“, die Produkte „Made in Germany“ im In- und Ausland stärker bewerben und landwirtschaftliche Betriebe bei ihrer Vermarktung unterstützen soll. Die CDU wendet sich in ihrem Beschlusspapier zudem erneut gegen die Pläne der Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP, Diesel-Vergünstigungen für Bauern schrittweise zu streichen.