Kurz vor dem CDU-Parteitag Friedrich Merz und die Frage der Macht in der Union

Wenn man Merz persönlich trifft in diesen Tagen, so erlebt man einen Politiker, der mit sich gerade im Reinen ist. Wie sollte er auch nicht? Doppelt so stark in Umfragen wie die Regierungspartei SPD, ja, die ganze Ampel-Regierung reicht an die Zustimmung für die Union nicht heran. Das neue CDU-Grundsatzprogramm hat er relativ geräuschlos mit den Seinen aufgesetzt, die Debatten entzündeten sich vor dem Parteitag am Thema Islam, das war es dann aber auch.