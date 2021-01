Kostenpflichtiger Inhalt: Digitaler CDU-Parteitag : 15 Minuten Zeit für die perfekte Rede

Der digitale CDU-Parteitag beginnt am Freitag. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Berlin Es wird der erste Parteitag in Deutschland, auf dem der Parteivorsitzende digital gewählt wird: Die CDU startet am Freitag ein Experiment, an dessen Ende ein neuer Parteichef stehen soll. 1001 Delegierte stimmen zunächst online, später per Briefwahl über einen neuen Vorsitzenden ab. Wir beantworten die wichtigsten Fragen.