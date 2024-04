Vorstoß für Familien Windeln sollen durch Steuersenkung billiger werden

In dem Antrag des Kreisverbandes Helmstedt, der unserer Redaktion vorliegt, heißt es, der Umsatzsteuersatz auf „Erzeugnisse der Monatshygiene“ sei bereits gesenkt worden, nicht aber der auf Windeln. In der Praxis, so die CDU’ler, werde derselbe Zweck erfüllt. „Sie sorgen dafür, dass im Falle des Falles die Angelegenheit nicht in die Hose geht“ – so steht es tatsächlich in der Begründung. Ein ermäßigter Steuersatz für Windeln „würde gerade auch junge und einkommensschwache Familien entlasten“.