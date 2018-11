Antrag der Parteispitze: CDU soll Bündnisse mit Linkspartei und AfD ausschließen

Berlin Mehrere CDU-Landeschefs warben in den vergangenen Monaten für einem pragmatischen Umgang mit AfD und Linkspartei. Dem will der Parteivorstand nun offenbar einen Riegel vorschieben.

Die CDU-Spitze will auf dem Parteitag Anfang Dezember beschließen lassen, dass Koalitionen oder ähnliche Formen der Zusammenarbeit mit Linkspartei und AfD ausgeschlossen sind. Der Bundesvorstand billigte am Montag in Berlin ein entsprechendes Votum der Antragskommission für das Delegiertentreffen am 7. und 8. Dezember in Hamburg. Darin heißt es, dass die CDU „Koalitionen und ähnliche Formen der Zusammenarbeit mit Linkspartei und AfD ablehnt“.