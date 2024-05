CDU-Parteitag in Berlin Schulterschluss in der Union – Söder sendet versöhnliche Signale

Es gibt einen blauen Berliner Bären für Markus Söder. Mit freundlichen Grüßen an den bayerischen Löwen, sagt Friedrich Merz. Und er betont, dass beide Großtiere ja ihre eigenen Lebensräume hätten, „aber es sei jedem geraten, sich weder mit dem einen noch mit dem anderen anzulegen“. Der CDU-Vorsitzende und der CSU-Chef recken die Hände in die Höhe. Zwischen uns passt jetzt nun wirklich kein Blatt, sollen diese Bilder zeigen. Zumindest an diesem Tag im Mai stimmt es.