CDU bestätigt Friedrich Merz 90 Prozent – wiedergewählt mit angezogener Handbremse

Friedrich Merz hat vorher etwas tiefstapeln lassen. Über 80 Prozent, heißt es, damit sei er zufrieden. Gegen 16.30 Uhr an diesem Montag wird das Ergebnis für seine Wiederwahl dann verkündet – rund 90 Prozent sind es laut Partei doch geworden. Von den 972 abgegebenen gültigen Stimmen entfallen 873 auf ihn. Etwas weniger als beim digitalen Parteitag vor zwei Jahren. Bedächtigen Schrittes geht Merz unter Applaus auf die Bühne, man hat den Eindruck, als ob die Last der Verantwortung jetzt erst recht auf seinen Schultern liegt. „Solide“ sei das Ergebnis, sagt einer am Rande des Parteitages in Berlin. So wie seine Rede zuvor.