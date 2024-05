„Wir fallen hinter Kohl zurück“ Union droht auf Parteitag handfester Europa-Streit

Die heiße Phase des Wahlkampfes zum Urnengang am 9. Juni will die Union am dritten Tag ihres Treffens einläuten. Dann wird auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen eine Rede halten, die Spitzenkandidatin der Union ist. Unter dem Titel „Politik für Europa in Frieden und Freiheit“ geht es im 74 Seiten umfassenden Grundsatzprogramm allerdings nur auf etwas mehr als zwei Seiten um das europäische Projekt und die Haltung der Union dazu. Zu wenig, finden Radtke und mit ihm der frühere Europaabgeordnete Elmar Brok. „Ich störe mich schon an einem Satz wie: Wir wollen mehr Europa dort, wo Europa Mehrwert schafft“, so Radtke. „Das ist kein Sound, den sich die Europapartei von Adenauer und Kohl zu eigen machen darf. Europa ist schon Mehrwert an sich als das große Friedensprojekt.“