Laumann über Merz‘ Kanzler-Chancen „Ich glaube schon, dass es einfach auf ihn zuläuft“

Laumann Nein, das will ich nicht sagen. Ich bin seit vielen Jahren im Präsidium. Aber jetzt war einfach mal ein Punkt da, an dem ich gesagt habe, ich will jetzt auch stellvertretender Vorsitzender werden, damit das mehr sichtbar wird. Denn das ist ja auch die Wahrheit: Friedrich Merz und Carsten Linnemann machen das sehr gut. Das hat der Parteitag gezeigt. Aber beide kommen politisch aus dem Wirtschaftsflügel unserer Partei. Das ist völlig in Ordnung. Aber deswegen ist es gut, dass wir uns in der Frage nun breiter aufstellen. Viele in der CDU denken, dass ich dafür zurzeit der richtige Typ bin.