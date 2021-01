Kostenpflichtiger Inhalt: CDU vor dem Parteitag : „Jeder Kanzler hat seine Zeit“

Tilman Kuban, Vorsitzender der Jungen Union (JU) Foto: Kay Nietfeld/dpa Foto: dpa/Kay Nietfeld

Berlin Die Spannung steigt: Am Samstag wählt die CDU als erste Partei in Deutschland ihre neue Spitze digital. Der Chef der Jungen Union, Tilman Kuban, über die Erwartungen an den neuen CDU-Vorsitzenden und die Loslösung von Kanzlerin Angela Merkel.