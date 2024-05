CDU-Parteitag Die Union debattiert – und landet bei der Wehrpflicht

Das Thema bringt die erste hitzige Debatte am zweiten Tag des Parteitages in Berlin - und Merz sowie Generalsekretär Carsten Linnemann wird gezeigt, dass die Delegierten auch ihren eigenen Willen haben. Eigentlich will die Union ein allgemeines Gesellschaftsjahr einführen, „einen Dienst für das Gemeinwohl“, wie es im Grundsatzprogramm heißt. Der Vorsitzende der Jungen Union, Johannes Winkel, will aber mehr: „Wir leben in einem Land, das sich im Notfall schlichtweg nicht gegen Eingriffe von außen verteidigen kann“, ruft er von der Bühne. Das sei eine „unhaltbarer Zustand“. Winkel weiter: „Wir dürfen die Verteidigung unserer Demokratie nicht weiter dem Prinzip Hoffnung überlassen.“ Die Junge Union plädiere daher für eine Kontingent-Wehrpflicht. Alle werden gemustert, aber nur die, die zur Deckung des zuvor benannten Personalbedarfs benötigt werden, werden auch eingezogen.