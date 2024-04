Vor dem CDU-Parteitag Die Merkel-Frage treibt die Union weiter um

Hinzu kommt, dass die Union auf ihrem Parteitag das neue Grundsatzprogramm debattieren und beschließen wird. Auch da könnte die Anwesenheit der Altkanzlerin eher störend wirken, wird betont. Sehen Beobachter in dem Papier doch durchaus eine Abkehr vom Kurs Merkels, etwa in der Migrationspolitik. Merz will auf dem Konvent die neue CDU feiern, er nimmt für sich in Anspruch, die Partei nach der herben Wahlniederlage bei der Bundestagswahl neu aufgestellt und inhaltlich konsolidiert zu haben. Merkel aber steht in Teilen für das Alte, für eine Politik, die mittlerweile auch in der Union kontrovers diskutiert wird. Stichwort Verhältnis zu Russland, Stichwort Reformstau.