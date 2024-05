Merz-Rede auf CDU-Parteitag Nachdenklich und mit angezogener Handbremse

Die letzten Landtagswahlen habe man gewonnen, so Merz weiter. Er zählt auf: Daniel Günther in Schleswig-Holstein, es gibt keinen Applaus. Günther hatte vor dem Parteitag quergeschossen und eine Rückkehr zum Merkel-Kurs gefordert, mit dem die Union unter Merz aber gebrochen hat. Dann fällt der Name von NRW-Mann Hendrik Wüst, es folgt großer Applaus, für manchen in der CDU bleibt Wüst der Hoffnungsträger. Merz nennt den Berliner Kai Wegner, es rührt sich wieder keine Hand, denn Wegner schießt gerne quer. Und dann erwähnt er den Hessen Boris Rhein - wieder ist viel Zustimmung zu hören. Rheins Kurs ist auch der von Merz. Mit der Aufzählung will Merz zeigen: Die Wahlsiege sind auch seine. „Wenn wir zusammenhalten wenn wir gute Kandidatinnen und Kandidaten aufstellen, dann gewinnen wir in Deutschland Wahlen“, betont er. Er meint damit wohl auch sich selber.