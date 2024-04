„Erwarte starkes Signal“ Angela Merkel fehlt beim CDU-Parteitag – dafür kommt AKK

Glücklich in der CDU ist nicht jeder darüber, dass Angela Merkel wieder nicht an einer wichtigen Parteiveranstaltung teilnimmt. Die frühere Bundeskanzlerin und CDU-Vorsitzende wird in der kommenden Woche beim Parteitag der Union in Berlin fehlen. Ohnehin hat die Altkanzlerin mit ihrer Union nicht mehr viel am Hut. Und mit Friedrich Merz sowieso nicht. Dafür kommt aber ihre direkte Nachfolgerin im CDU-Vorsitz, Annegret Kramp-Karrenbauer, zu dem dreitägigen Konvent. Und sie hat auch eine Botschaft dabei.