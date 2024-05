Vor CDU-Bundesparteitag Wüst sagt Merz volle NRW-Unterstützung bei Wiederwahl zu

Der engste Führungszirkel der CDU um Merz hatte sich zuvor in der CDU-Zentrale in Berlin getroffen und dabei auch letzte Vorbereitungen für das am Montag beginnende dreitägige Treffen der 1001 Delegierten unter dem Motto „Zukunft gemeinsam gewinnen“ in die Wege geleitet. „Sie können vermutlich nur erahnen, wie viel Arbeit da im Hintergrund und in der Mannschaft geleistet werden muss, einen solchen Parteitag auf den Weg zu bringen“, betonte Merz.