Digitaler CDU-Parteitag : Kandidaten Laschet, Merz und Röttgen stellen sich den Delegierten vor

Laschet beginnt seine Rede mit einem Gruß an alle, die digital zusehen, und einem Dank an die scheidende CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer. Dann nimmt der NRW-Ministerpräsident Bezug auf den Sturm des Kapitols in Washington. Er wirft dem abgewählten US-Präsidenten Trump vor, er habe "Gift in die amerikanische Seele geträufelt" zu haben. Dieser habe Vertrauen zerstört.