Digitaler Parteitag : Armin Laschet zum neuen CDU-Vorsitzenden gewählt

Armin Laschet bedankt sich in einer ersten Ansprache für den fairen Wettstreit und schwört die Partei auf den anstehenden Bundestagswahlkampf ein. Er betont noch einmal, dass das Ergebnis nun noch per Brief bestätigt werden muss.



Der unterlegene Kandidat Friedrich Merz gratuliert Laschet zur Wahl. Er wünsche der CDU mit der neuen Führung viel Erfolg – es sei ein wichtiges Jahr, das nun bevor stehe.



Norbert Röttgen, der bereits im ersten Wahlgang ausgeschieden war, sagt in Richtung Armin Laschet: "Du kannst dich auf meine Unterstützung voll verlassen." Jetzt gehe es nicht mehr um den Wettstreit in der CDU sondern mit den anderen.