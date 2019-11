Parteitag in Leipzig : CDU will Deutschland-Rente beschließen

CDU will Deutschland-Rente beschließen

Parteitag in Leipzig

Leipzig Eine Alternative zur Riester-Rente, an der Arbeitnehmer automatisch teilnehmen sollen, sofern sie nicht bewusst widersprechen: Das plant die CDU mit der Deutschland-Rente.

Bei ihrem Parteitag in Leipzig, der am Freitag beginnt, will die CDU das Konzept einer neuen staatlich organisierten Altersvorsorge beschließen. Es soll sich dabei um eine Alternative zur bisherigen Riester-Rente handeln. Ein entsprechender Antrag des Landesverbands Hessen für die sogenannte Deutschland-Rente liegt unserer Redaktion vor.