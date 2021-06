Online-Talk : CDU-Mitglied Sophia Thomalla trifft Laschet

Düsseldorf Sophia Thomalla ist vor allem als Schauspielerin und Moderatorin bekannt. Dass sie auch CDU-Mitglied ist, steht da weniger im Vordergrund. Nun trifft sie den Parteichef.

Ungewöhnlicher Talk: NRW-Ministerpräsident und CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet trifft am Freitag in Düsseldorf Sophia Thomalla . Die Schauspielerin und Moderatorin - laut Partei seit 2012 CDU-Mitglied - hatte im April gesagt, sie sei „nie der größte Armin Laschet-Fan“ gewesen. Sie sei aber auch eines Besseren zu belehren.

Darum will sich Laschet bei dem Online-Talk „Laschet trifft Sophia Thomalla“ bemühen, der am Freitagabend (19 Uhr) auf der Facebook-Seite der NRW-CDU übertragen wird. Laut Partei werden sich beide in der Düsseldorfer CDU-Zentrale treffen, wo das Gespräch in einem Studio stattfinden wird.