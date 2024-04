Nach Wahlsieg CDU will mit aufgeblähtem Kanzleramt Schluss machen

Ausnahmen müssten dann gut begründet und in jedem Einzelfall vom Haushaltsausschuss des Bundestages genehmigt werden. Nur so sei es möglich, die „personell überbesetzten Ministerien“ davon abzuhalten, „immer neue Gesetze, Vorschriften und damit Bürokratielasten für die Gesellschaft zu produzieren“. Antragsteller ist die Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) von CDU und CSU. „Bürokratisierung stoppen, Ministerien personell auf Kernaufgaben zurückführen“, ist das Papier überschrieben. Ohne eine strikte und effiziente „Stellenbesetzungssperre“ über einen Zeitraum von mindestens einer Wahlperiode werde der notwendige Kulturwandel in den Behörden nicht durchsetzbar sein, begründet die MIT weiter.