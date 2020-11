Die CDU und ihr Parteitag : Kompromisslösung im Januar

Die Kandidaten für den CDU-Bundesvorsitz Norbert Röttgen (l.), Armin Laschet (M) und Friedrich Merz nach dem Pitch der Jungen Union. Foto: dpa/Michael Kappeler

Berlin Die Kandidaten für den CDU-Vorsitz einigen sich auf einen Termin für den Wahlparteitag Mitte Januar. Punktsieg für JU-Chef Kuban. Er hält aber die Personalie Spahn weiter am Köcheln.

Von Kristina Dunz Stellvertretende Leiterin der Parlamentsredaktion Berlin

Irgendwann griffen sie dann doch zum Telefon. Reden ist in Konflikten nämlich Gold und nicht Silber. Mittelsleute fühlten vor, ob die drei Kandidaten für den CDU-Vorsitz – NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz und Außenexperte Norbert Röttgen – sich nicht doch auf einen gemeinsamen Vorschlag für einen Parteitag einigen könnten. Sie konnten. Kuh vom Eis. Vorerst. Denn schon die reine Organisation dieses Kongresses mit 1001 Delegierten wird eine Herausforderung.

Am Samstagabend verkündete Generalsekretär Paul Ziemiak auf Twitter: Nach „intensiver Beratung“ hätten sich die Drei darauf verständigt, den Bundesvorstand zu bitten, den Parteitag für Mitte Januar anzusetzen. Wenn ein zentraler Präsenzparteitag nicht möglich ist (davon ist in Corona-Zeiten auszugehen) und auch ein dezentraler Präsenzparteitag nicht geht (auch davon ist auszugehen), seien die Kandidaten für einen Online-Parteitag mit digitaler Wahl. Das Resultat könne dann durch eine einmalige schriftliche Schlussabstimmung bestätigt werden – Briefwahl nach einer digitalen politischen Willensbekundung.

Diese soll nur etwa zehn und nicht 70 Tage dauern wie es zunächst hieß. Der Grund: Auf dem Stimmzettel solle dann das Ergebnis der digitalen Wahl stehen, das man annehmen oder ablehnen kann. So verlautete es am Sonntag aus Parteikreisen. Parteiämter komplett über Online-Wahlen zu besetzen, ist derzeit rechtlich noch nicht möglich. Das könnte sich ändern, wenn die Bundestagsfraktionen einen gemeinsamen Weg fänden. Annegret Kramp-Karrenbauer sagte dem „Spiegel“: „Alle sind betroffen. Deswegen appelliere ich an alle: Lasst uns das gemeinsam hinbekommen.“ SPD, FDP, Grüne und Linke signalisieren Bereitschaft.

JU-Chef Tilman Kuban sagte unserer Redaktion: „Die Absicherung mit der Briefwahl hat einen Pferdefuß. Theoretisch können für die Briefwahl noch weitere Kandidaten ihren Hut in den Ring werfen, die vorher gar nicht online kandidiert haben.“ Es müssten noch weiter rechtliche Voraussetzungen für digitale Wahlen geschaffen werden. „Ich hoffe aber, dass sich alle ihrer Verantwortung bewusst sind und jetzt eine unkomplizierte und sichere Wahl ermöglichen.“ Kuban hatte schon in der CDU-Vorstandssitzung am 26. Oktober einen digitalen Parteitag mit anschließender Briefwahl vorgeschlagen. Er hatte es auch so verstanden, dass dieser Kompromissvorschlag angenommen worden war. Aber dann nahm die Zerreißprobe ihren Lauf. Der anschließende Wutausbruch von Merz über die Absage des Parteitags Anfang März ohne Alternativtermin hat die CDU durchgeschüttelt.

Seine Vorwürfe gegen „Teile des Partei-Establishments“, er solle mit der Absage des Parteitags als neuer Vorsitzender verhindert werden, sein offener Angriff auf Konkurrent Laschet, dieser stecke hinter der Strategie sowie sein Missmut über eine Whatsapp-Fan-Gruppe für Gesundheitsminister Jens Spahn – Merz brachte im Nu die Lager gegeneinander auf. Viele seiner Anhänger waren froh über die offenen Worte, andere entsetzt über seine Härte, weil sie Stimmen kosten könnten bei den Delegierten. Seine Gegner wiederum fühlten sich bestätigt. Die Nation verfolgte staunend, wie die Christdemokraten plötzlich auf den Spuren der Sozialdemokraten wandelten und sich bekriegten.

Ein JU-Kollege von Kuban formliert es so: „Es war wirklich misslich, dass Friedrich Merz, der für die JU voraussichtlich der Favorit sein soll, am Tag des Kriegsausbruchs die Atombombe zündet.“ Das JU-Mitglied möchte an dieser Stelle namentlich nicht genannt werden. Die Nachwuchsorganisation der CDU wird an diesem Dienstag das Ergebnis einer Befragung ihrer über 100.000 Mitglieder vorstellen, wer Parteichef werden soll. In diesen Zeitraum fällt die vorige Woche des „Chaos“, wie der JU-Mann sagt. Chaos kenne man von der CDU nicht. Das könne Merz angelastet werden. Laschets Vorpreschen, dass der Präsenzparteitag abgesagt werden müsse, sei auch keine gute Idee gewesen. Womöglich werde jetzt Röttgen mit einem besseren Ergebnis als gedacht abschneiden. Kuban hatte angekündigt, seine Stimme entsprechend dem JU-Willen abzugeben. Die JU stellt zehn Prozent der Delegierten.

In einer E-Mail an seine Anhänger hatte Merz am Freitag geschrieben, er habe in der Partei sehr viel Zustimmung, aber auch Kritik für seinen Vorstoß bekommen. „Über die Zustimmung freue ich mich, die Kritik nehme ich sehr ernst.“ Er sei zu vernünftigen Kompromissen jederzeit bereit. Der Landesvorstand von Laschets NRW-CDU erklärte per Mitteilung, der Wahlparteitag solle so schnell wie möglich rechtssicher in Präsenz stattfinden. Sofern das nicht möglich sei, sei eine dezentrale Lösung in Präsenz einer digitalen Zusammenschaltung vorzuziehen. Röttgen sagte unserer Redaktion: „Die CDU muss in diesen schwierigen Corona-Zeiten zusammenstehen. Wir dürfen auch kontrovers sowohl über Themen als auch Personen diskutieren. Nur für einen Streit über Verfahren, und dann auch noch öffentlich und heftig ausgetragen, hat kein Mensch innerhalb und außerhalb der CDU Verständnis.“

Oder wird es doch noch Jens Spahn? Kuban sagt: „Das kann nur Jens Spahn selbst entscheiden.“ Etwas zündeln möchte Kuban aber dann doch: „Wir werden sehen.“

