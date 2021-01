CDU-Machtkampf um den Parteivorsitz : Das Rennen ist offen

Berlin Der CDU-Machtkampf um den Parteivorsitz nähert sich seinem Ende. Das Rennen ist völlig offen, Überraschungen nicht ausgeschlossen. Auf den letzten Metern feilen die Kandidaten an ihrem Profil.

Nicht mal mehr zwei Wochen sind es, bis die CDU einen neuen Vorsitzenden wählt. Die quälende Suche nach einem neuen Chef hat fast ein g Jahr gedauert: Es war der 10. Februar, als die Noch-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer ankündigte, sich zurückziehen zu wollen. In den letzten Tagen vor der entscheidenden Wahl, die zunächst online und dann zur Bestätigung noch durch eine Briefwahl abgesichert wird, schärfen die Kandidaten ihre Profile. Friedrich Merz tut in einem Interview kund, dass man die in Bosnien gestrandeten Migranten nicht nach Deutschland holen dürfe - ernsthaft gefordert hatte das niemand. Aber es unterstreicht den von Merz angestrebten vermeintlich konservativen Kurs und ist erneut eine klare Abgrenzung zur Politik von Kanzlerin Angela Merkel. Darauf kommt es für den ehemaligen Unionsfraktionschef an.

Vor allem reagierte ein möglicher Koalitionspartner: Die Liberalen zeigten sich erfreut über „ein gutes Gesprächsangebot“ und eine Basis für eine Zusammenarbeit. In diese Richtung sollte es wohl auch zielen. Laschet öffnete in den vergangen Tagen in Interviews vor allem der FDP eine Tür für eine Koalition im Bund. Der Regierungschef regiert mit der FDP in NRW in einer denkbar knappen Koalition aus seiner Sicht erfolgreich. An die CDU-Delegierten des Parteitags will er das Signal senden: Seht her, mit mir wählt ihr nicht automatisch Schwarz-Grün - sondern einen Kandidaten, der sich nach der Coroa-Pandemie vor allem für die Wirtschaft einsetzt. Der dritte Kandidat, Außenpolitiker Norbert Röttgen, setzt auf den letzten Metern auf Charme des Underdog - der in Umfragen aufholt und das Zünglein an der Waage spielen könnte Offen lässt Röttgen bewusst, ob er CSU-Chef Markus Söder als Unions-Kanzlerkandidat favorisiert - dieses Einfallstor werde ihm Stimmen bringen, so das Kalkül. Wer sich am Ende durchsetzt? Offen. Die Partei-Orakel schweigen derzeit still. Überraschungen? Nicht ausgeschlossen.