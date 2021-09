Bundestagswahlkampf der Union : Klimateam von Laschet wurde offenbar kurzfristig berufen

Berlin Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet stellt nach und nach sein Beraterteam vor. Am Montag präsentierte er sein Klimateam, das offensichtlich sehr spontan berufen wurde.

Der unter Druck stehende Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet hat erstmals ein zentrales Wahlkampfthema konkret mit Köpfen verknüpft und so mit der Präsentation eines Teams begonnen. Vier Wochen vor der Bundestagswahl ließ der CDU-Vorsitzende am Montag die beiden Bundestagsabgeordneten Andreas Jung und Thomas Heilmann sowie die Nachwuchspolitikerin Wiebke Winter Details eines Energiepapiers erläutern. Es trägt den Titel „Ein Turbo für die Erneuerbaren“.

Wiebke Winter gilt als eine der Nachwuchshoffnungen in der CDU. Sie ist Gründungsmitglied der Klimaunion und setzt sich für mehr Klimaschutz in der CDU ein. In der Talkshow „Markus Lanz“ sagte sie am Dienstagabend auf Nachfrage des Moderators, das Konrad-Adenauer-Haus habe sich „Mitte/Ende letzter Arbeitswoche“ bei ihr gemeldet, konkret angesprochen worden sei sie dann „Ende letzter Woche“. Der Kontakt zum Kanzlerkandidaten habe jedoch bereits vorher bestanden.