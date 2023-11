Rot statt Grün CDU in Hessen will mit SPD Koalitionsverhandlungen führen

Die CDU in Hessen will nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters künftig mit der SPD statt mit den Grünen regieren. Nach zehn Jahren Schwarz-Grün habe Hessens Ministerpräsident und CDU-Chef Boris Rhein seiner Partei am Freitag die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit den Sozialdemokraten von Landesparteichefin Nancy Faeser empfohlen, erfuhr Reuters von Insidern. Rhein wollte am Mittag vor die Presse treten. Der Entscheidung waren wochenlange Sondierungen der CDU mit SPD und Grünen vorangegangen. Bei der Landtagswahl am 8. Oktober war die CDU mit großem Vorsprung stärkste Kraft geworden. Eine rechnerische Mehrheit im Landtag in Wiesbaden hätte sowohl eine Fortsetzung von Schwarz-Grün als auch ein schwarz-rotes Bündnis.