Neues Grundsatzprogramm Wie sich die CDU sieht – und was sie künftig will

„In Freiheit leben“ steht in dicken Buchstaben über dem Entwurf zum neuen Grundsatzprogramm der CDU. In Stein gemeißelt ist das 73-Seiten-Papier noch nicht. Bei der Vorstandsklausur Mitte Januar in Heidelberg wird es weiter beraten werden, dann sind die Gliederungen und Mitglieder erneut gefragt – und zu guter Letzt muss im Mai auf dem Parteitag darüber entschieden werden. Schon jetzt wird mit vielen Änderungsanträgen gerechnet. Nichtsdestotrotz, diesen Kurs will die Union für die nächsten zehn Jahre inhaltlich einschlagen.