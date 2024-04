Union und Muslime Mehr CDU-Profil durch Abgrenzung vom Islam

Parlamentsgeschäftsführer Thorsten Frei (CDU) betonte, mehrere Millionen Menschen islamischen Glaubens seien zum Teil schon seit Jahrzehnten „hierzulande selbstverständlich fest integriert“. Die Union wolle zugleich eine „klare Grenze ziehen zum politischen Islam und islamistischen Gruppen, die unsere freiheitliche Gesellschaftsordnung, das westliche Lebensmodell, die Trennung von Staat und Religion oder das Existenzrecht Israels bekämpfen“. Ein Blick in die iranische Staatsführung oder zu den Taliban in Afghanistan müsse „uns eine Warnung sein, die Realitäten in der Welt nicht aus den Augen zu verlieren“, so Frei zu unserer Redaktion. Dass der Parteitag der Linie der Antragskommission folgen wird, daran zweifelt man jedenfalls nicht in der CDU.