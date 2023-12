Grundsatzprogramm der CDU Die Union stößt Türen auf

Es ist dann auch das Verdienst von Friedrich Merz, dass die CDU diesen für sie ungewöhnlichen Schritt der programmatischen Erneuerung in einem intensiven Verfahren gegangen ist. Ein Bruch mit der Merkel-Zeit ist der Entwurf nicht, auch wenn man in allem, was Merz macht, dies hinein zu interpretieren versucht. Aufgrund ihrer gegenseitigen Abneigung, die bis heute besteht. Doch auch zu Merkels Zeiten war die DNA der Union gleich, nur inhaltlich mit immer weniger Leben gefüllt; die Politik diente dem reinen Machterhalt der Kanzlerin und Vorsitzenden. Was die Union nicht mehr war, war eine Partei, in der leidenschaftlich diskutiert und gestritten wurde. Merz hatte diese verschlossene Tür wie auch andere wieder geöffnet. Das war dringend nötig. Vor allem, wenn man den Anspruch hat, weiter Volkspartei zu sein.