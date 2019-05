CDU-Geschäftsführer Klaus Schüler : Merkels Lieblings-Rheinländer verlässt Parteizentrale und wechselt zu Lanxess

Berlin Der langjährige CDU-Bundesgeschäftsführer wechselt am 1. Juli in die Wirtschaft. Klaus Schüler wird Bevollmächtigter des Kölner Chemieunternehmens Lanxess.

Sein Meisterwerk war die Bundestagswahl 2017. Schon im Frühjahr 2016 hatte sich CDU-Bundesgeschäftsführer Klaus Schüler mit der damaligen CDU-Chefin und Bundeskanzlerin Angela Merkel und wenigen Getreuen zu einer vertraulichen Strategiesitzung vor den Toren Berlins verabredet. Ziel: die Wiederwahl Angela Merkels 2017. Gegen die Zweifel der Vorsitzenden präsentierte der CDU-Manager aus Köln eine nur auf Merkel abgestimmte Kampagne - und erreichte so 2017 fast die absolute Mehrheit. Klaus Schüler arbeitet seit fast 30 Jahren im Adenauer-Haus, seit 2007 als Geschäftsführer für die Vorsitzende Angela Merkel. Er war ihr wichtigster Mann in der Parteizentrale. Loyal, verlässlich, schweigsam. Merkels Lieblings-Rheinländer.

Doch zum 1. Juli verlässt Schüler das Konrad-Adenauer-Haus und geht in die Wirtschaft. Die neue CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer wollte offenbar den Funktionär nicht halten, der viele erfolgreiche Wahlen für die CDU organisiert hatte, aber eben auch als loyaler Zuarbeiter Angela Merkels galt. Schon 2005 hatte die damalige Generalsekretärin Merkel Schüler als Kampagnenmanager nach Schleswig-Holstein geschickt, um das dortige Chaos vor den Landtagswahlen und die schlechten Umfragewerte zu drehen. Die Nord-CDU schaffte die Wende und erreichte mit ihrem Spitzenkandidat Peter Harry Carstensen 40,2 Prozent. Unerwarteter Rückenwind für Angela Merkel, die wenige Monate später Kanzlerin wurde. Seither war Schüler eng an der Seite der Kanzlerin. Immer dann, wenn es besonders wichtig wurde, schickte Merkel den Kölner in die Landesverbände. So half Schüler, der im rechtsrheinischen Köln-Mülheim aufgewachsen ist, auch 2017 in der NRW-CDU aus und stand dem damaligen Generalsekretär Bodo Löttgen für die CDU-Kampagne zur Landtagswahl zur Seite.