Interview Carsten Linnemann „Mit diesen Grünen ist eine Koalition nicht denkbar“

Linnemann Nur für den Sommer. Danach wird´s ernst. Im September beginnen im Bundestag die Haushaltsberatungen. Da werden die vielen Luftbuchungen für erheblichen Streit sorgen. Allein, wie man beim Bürgergeld in einem Jahr fünf Milliarden Euro einsparen will, obwohl die Ausgaben dafür im letzten Jahr in ähnlicher Höhe angestiegen sind, ist mir schleierhaft.